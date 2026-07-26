Морской щит России: почему Запад трясется перед ВМФ РФ

26 июля Россия отмечает День Военно-морского флота. У этого праздника нет фиксированной даты, но он остается знаковым событием для всей страны, важность которого сложно переоценить. Сегодня ВМФ РФ сталкивается с серьезными вызовами, однако готов отвечать на них и отстаивать национальные интересы как на дальних подступах, так и на ближних рубежах. Как российские корабли защищают международные торговые маршруты и почему их боится даже Запад — в материале NEWS.ru.

Как создавался ВМФ России

В этом году российскому Военно-морскому флоту исполняется 330 лет. Он был основан в октябре 1696 года, когда Боярская дума по указу Петра I издала «приговор», где постановила — морским судам России быть.

Первые задачи флота определились в ходе Северной войны 1700–1721 годов. Их перечень остается практически неизменным по сей день — охрана морских границ, обеспечение безопасности судоходства и защита суверенитета страны в международных водах.

До Первой мировой войны они решались надводными кораблями, которые служили главным родом сил флота. В период Второй мировой эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенные годы — с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками — в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» Фото: МО РФ/РИА Новости

По словам капитана I ранга и заместителя главного редактора журнала «Воин России» Василия Дандыкина, именно они сегодня обеспечивают участие РФ в системе стратегического сдерживания, защищающей нас от атомной войны и крупномасштабных конфликтов.

«Главная составляющая ВМФ в нынешних условиях — это, конечно, атомный подводный флот, одна из ветвей нашей ядерной триады. И здесь мы имеем преимущество перед всеми странами, включая Америку, по стратегическим ракетоносцам — у нас они уже четвертого поколения. Это во многом нас спасает от прямого столкновения с Западом», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Что представляет собой российский флот

Сейчас в составе ВМФ четыре флота — Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский, а также Каспийская флотилия и постоянное межфлотское оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море. Все силы и средства ВМФ делятся на надводные и подводные силы, береговые войска и морскую авиацию.

Надводный корабельный состав ВМФ включает авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на консервации, корабли с управляемым ракетным оружием, противолодочные, противоминные, патрульные, десантные, разведывательные, транспортные и гидрографические корабли, а также военные ледоколы, буксиры и суда обеспечения.

Подводные силы вооружены атомными и дизель-электрическими подводными лодками различного назначения: ракетные стратегического назначения, ударные, специального назначения. Также используются различные подводные беспилотники и поистине уникальное оружие — торпеда с ядерным двигателем и ядерным боезарядом «Посейдон», не имеющая аналогов по скорости и глубине погружения. Мощность ее боеголовки превосходит межконтинентальную ракету «Сармат».

Атомная подводная лодка «Хабаровск», спроектированная как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон» Фото: МО РФ/РИА Новости

Береговые войска ВМФ РФ укомплектованы ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», позволяющими, например, простреливать всю акваторию Балтийского моря с позиций в Калининградской области и из-под Санкт-Петербурга. Используются также самоходные артиллерийские комплексы «Берег» калибра 130 мм, позволяющие уничтожать малые и средние корабли противника и десантные средства, идущие со скоростью до 180 км/ч и на дальности до 23 км.

Основу морской авиации составляют боевые самолеты МиГ-29К и Су-30СМ, противолодочные и разведывательные Ил-38/Ил-38Н, многоцелевые вертолеты Ка-29, Ка-31 и боевые Ка-52. Дополняют этот список беспилотники различных типов.

По словам Дандыкина, географические условия России обусловили высокую самостоятельность каждого из ее флотов. Это вызывает определенные трудности, но в то же время служит преимуществом.

«У нас объективно сложилось так, что все наши четыре флота и Каспийская флотилия отделены друг от друга. Где-то приходить на помощь друг другу флотам, в общем-то, тяжело. Тихоокеанский и Северный, Балтийский и Черноморский не могут, например, быстро перебрасывать корабли между собой. Поэтому у них нацеленность на то, чтобы выполнять задачи с учетом своих имеющихся сил и средств», — пояснил Дандыкин.

Какие вызовы стоят перед ВМФ РФ

События последних лет показали готовность российского флота отвечать даже на самые сложные вызовы. Одним из них, безусловно, стало участие в специальной военной операции, фактически определившей новый облик современных конфликтов — с использованием безэкипажных катеров и интенсивным использованием ракетных вооружений.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» во время учений в Черном море Фото: Иван Родионов/РИА Новости

По словам Дандыкина, наиболее напряженная ситуация сегодня складывается в зоне ответственности Черноморского флота.

«Сейчас идет борьба за Черное море, и моряки-черноморцы в ней участвуют активно: бьют по судам противника, обеспечивают работу ПВО в районах базирования. Кроме того, флот воюет и на суше — частями морской пехоты и ударами ракетных комплексов», — подчеркнул военэксперт.

Другим вызовом для ВМФ стали участившиеся случаи морского пиратства со стороны ЕС, которые власти Евросоюза пытаются «прикрыть» санкциями против РФ.

«Нашумевшим стал случай с нашим сторожевым кораблем на Балтике, который сопровождал гражданские суда. Так что Балтфлоту тоже хватает работы: кроме сопровождения судов постоянно проводятся учения и подготовка по защите нашего Калининградского анклава, раз уж с Запада звучат угрозы в его адрес», — напомнил Дандыкин.

Почему на Западе боятся русских кораблей

Несмотря на постоянно растущую напряженность, на Западе открыто признают силу ВМФ РФ. Так, в начале июля журнал Military Watch Magazine посвятил материал российскому тяжелому атомному ракетному крейсеру «Адмирал Нахимов», признав его превосходство над кораблями ВМС США и НАТО и особенно отметив скорость и огневую мощь судна. Сейчас крейсер готовится вернуться в строй после масштабной модернизации и проходит стадию финальных испытаний.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Дандыкин отмечал, что выход «Нахимова» на море значительно усилит Северный флот и весь ВМФ России в целом.

«На сегодняшний день это самая большая и мощная надводная боевая платформа в мире, аналогов которой нет ни у США, ни у Китая», — считает военэксперт.

Капитан III ранга запаса Максим Климов в беседе с NEWS.ru отметил, что повышенное внимание противников России привлекают и малые ракетные корабли проекта 22800.

«Однозначно, они пугают наших противников и представляют для них реальную угрозу. Во-первых, они показали, что российские корабли могут строиться быстро и недорого. Во-вторых, их уже успели „оценить“ на Украине: первый МРК, который был принят на вооружение на Черном море, в кратчайшие сроки сбил там три ракеты противника. А позже выяснилось, что эти суда способны еще и уверенно обнаруживать и топить безэкипажные катера. Этот проект — прорывной, и сейчас требуется строить такие корабли большой серией», — заключил Климов.

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