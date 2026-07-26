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26 июля 2026 в 00:00

Морской щит России: почему Запад трясется перед ВМФ РФ

Корабли Балтийского флота во время парада, посвященного празднованию Дня ВМФ РФ Корабли Балтийского флота во время парада, посвященного празднованию Дня ВМФ РФ Фото: Виталий Невар/РИА Новости
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26 июля Россия отмечает День Военно-морского флота. У этого праздника нет фиксированной даты, но он остается знаковым событием для всей страны, важность которого сложно переоценить. Сегодня ВМФ РФ сталкивается с серьезными вызовами, однако готов отвечать на них и отстаивать национальные интересы как на дальних подступах, так и на ближних рубежах. Как российские корабли защищают международные торговые маршруты и почему их боится даже Запад — в материале NEWS.ru.

Как создавался ВМФ России

В этом году российскому Военно-морскому флоту исполняется 330 лет. Он был основан в октябре 1696 года, когда Боярская дума по указу Петра I издала «приговор», где постановила — морским судам России быть.

Первые задачи флота определились в ходе Северной войны 1700–1721 годов. Их перечень остается практически неизменным по сей день — охрана морских границ, обеспечение безопасности судоходства и защита суверенитета страны в международных водах.

До Первой мировой войны они решались надводными кораблями, которые служили главным родом сил флота. В период Второй мировой эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенные годы — с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками — в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» Фото: МО РФ/РИА Новости

По словам капитана I ранга и заместителя главного редактора журнала «Воин России» Василия Дандыкина, именно они сегодня обеспечивают участие РФ в системе стратегического сдерживания, защищающей нас от атомной войны и крупномасштабных конфликтов.

«Главная составляющая ВМФ в нынешних условиях — это, конечно, атомный подводный флот, одна из ветвей нашей ядерной триады. И здесь мы имеем преимущество перед всеми странами, включая Америку, по стратегическим ракетоносцам — у нас они уже четвертого поколения. Это во многом нас спасает от прямого столкновения с Западом», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Что представляет собой российский флот

Сейчас в составе ВМФ четыре флота — Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский, а также Каспийская флотилия и постоянное межфлотское оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море. Все силы и средства ВМФ делятся на надводные и подводные силы, береговые войска и морскую авиацию.

Надводный корабельный состав ВМФ включает авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на консервации, корабли с управляемым ракетным оружием, противолодочные, противоминные, патрульные, десантные, разведывательные, транспортные и гидрографические корабли, а также военные ледоколы, буксиры и суда обеспечения.

Подводные силы вооружены атомными и дизель-электрическими подводными лодками различного назначения: ракетные стратегического назначения, ударные, специального назначения. Также используются различные подводные беспилотники и поистине уникальное оружие — торпеда с ядерным двигателем и ядерным боезарядом «Посейдон», не имеющая аналогов по скорости и глубине погружения. Мощность ее боеголовки превосходит межконтинентальную ракету «Сармат».

Атомная подводная лодка «Хабаровск», спроектированная как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон» Атомная подводная лодка «Хабаровск», спроектированная как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон» Фото: МО РФ/РИА Новости

Береговые войска ВМФ РФ укомплектованы ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», позволяющими, например, простреливать всю акваторию Балтийского моря с позиций в Калининградской области и из-под Санкт-Петербурга. Используются также самоходные артиллерийские комплексы «Берег» калибра 130 мм, позволяющие уничтожать малые и средние корабли противника и десантные средства, идущие со скоростью до 180 км/ч и на дальности до 23 км.

Основу морской авиации составляют боевые самолеты МиГ-29К и Су-30СМ, противолодочные и разведывательные Ил-38/Ил-38Н, многоцелевые вертолеты Ка-29, Ка-31 и боевые Ка-52. Дополняют этот список беспилотники различных типов.

По словам Дандыкина, географические условия России обусловили высокую самостоятельность каждого из ее флотов. Это вызывает определенные трудности, но в то же время служит преимуществом.

«У нас объективно сложилось так, что все наши четыре флота и Каспийская флотилия отделены друг от друга. Где-то приходить на помощь друг другу флотам, в общем-то, тяжело. Тихоокеанский и Северный, Балтийский и Черноморский не могут, например, быстро перебрасывать корабли между собой. Поэтому у них нацеленность на то, чтобы выполнять задачи с учетом своих имеющихся сил и средств», — пояснил Дандыкин.

Какие вызовы стоят перед ВМФ РФ

События последних лет показали готовность российского флота отвечать даже на самые сложные вызовы. Одним из них, безусловно, стало участие в специальной военной операции, фактически определившей новый облик современных конфликтов — с использованием безэкипажных катеров и интенсивным использованием ракетных вооружений.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» во время учений в Черном море Гвардейский ракетный крейсер «Москва» во время учений в Черном море Фото: Иван Родионов/РИА Новости

По словам Дандыкина, наиболее напряженная ситуация сегодня складывается в зоне ответственности Черноморского флота.

«Сейчас идет борьба за Черное море, и моряки-черноморцы в ней участвуют активно: бьют по судам противника, обеспечивают работу ПВО в районах базирования. Кроме того, флот воюет и на суше — частями морской пехоты и ударами ракетных комплексов», — подчеркнул военэксперт.

Другим вызовом для ВМФ стали участившиеся случаи морского пиратства со стороны ЕС, которые власти Евросоюза пытаются «прикрыть» санкциями против РФ.

«Нашумевшим стал случай с нашим сторожевым кораблем на Балтике, который сопровождал гражданские суда. Так что Балтфлоту тоже хватает работы: кроме сопровождения судов постоянно проводятся учения и подготовка по защите нашего Калининградского анклава, раз уж с Запада звучат угрозы в его адрес», — напомнил Дандыкин.

Почему на Западе боятся русских кораблей

Несмотря на постоянно растущую напряженность, на Западе открыто признают силу ВМФ РФ. Так, в начале июля журнал Military Watch Magazine посвятил материал российскому тяжелому атомному ракетному крейсеру «Адмирал Нахимов», признав его превосходство над кораблями ВМС США и НАТО и особенно отметив скорость и огневую мощь судна. Сейчас крейсер готовится вернуться в строй после масштабной модернизации и проходит стадию финальных испытаний.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Дандыкин отмечал, что выход «Нахимова» на море значительно усилит Северный флот и весь ВМФ России в целом.

«На сегодняшний день это самая большая и мощная надводная боевая платформа в мире, аналогов которой нет ни у США, ни у Китая», — считает военэксперт.

Капитан III ранга запаса Максим Климов в беседе с NEWS.ru отметил, что повышенное внимание противников России привлекают и малые ракетные корабли проекта 22800.

«Однозначно, они пугают наших противников и представляют для них реальную угрозу. Во-первых, они показали, что российские корабли могут строиться быстро и недорого. Во-вторых, их уже успели „оценить“ на Украине: первый МРК, который был принят на вооружение на Черном море, в кратчайшие сроки сбил там три ракеты противника. А позже выяснилось, что эти суда способны еще и уверенно обнаруживать и топить безэкипажные катера. Этот проект — прорывной, и сейчас требуется строить такие корабли большой серией», — заключил Климов.

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