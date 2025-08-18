Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 06:08

«Летчик и штурман — одно целое»: боец рассказал о работе вертолета Ка-52м

МО России: вертолет Ка-52м ликвидировал бойцов ВСУ в зоне СВО

Ка-52М Ка-52М Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ка-52м поразил живую силу противника, находившуюся в зоне ответственности российской группировки войск «Север», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Штурман вертолета Ка-52м с позывным Ракета заявил, что члены экипажа при выполнении боевой задачи чувствуют себя как единый организм, что позволяет понимать друг друга без слов.

Сегодня во время вылета наш экипаж показал слаженность работы. Летчик и штурман, как одно целое, мы понимаем друг друга без слов. Цели на данный день достигнуты, что приближает нас к Победе, — сказал штурман.

Военнослужащий отметил, что недавно один из авиационных полков получил новую партию вертолетов Ка-52. Техника работает без нареканий, ею удобно управлять, боевые задачи выполняются качественно и эффективно, добавил он.

Ранее стало известно, что на Артемовском направлении российские военные активно используют трофейные гексакоптеры «Вампир», перепрограммированные для своих задач. Командир группы тяжелых дронов 77-го мотострелкового полка уточнил, что эти беспилотники эффективно препятствуют ночной ротации украинских подразделений.

До этого военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул определенные тактические успехи российских войск юго-восточнее Юнаковки в Сумской области. Хотя на самом Сумском направлении существенных изменений не произошло, по его информации, российские подразделения смогли занять новые позиции в этом районе. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

