25 декабря 2025 в 00:13

«Почта России» официально опровергла слухи о компании

«Почта России» опровергла информацию СМИ о массовых увольнениях в компании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Государственная компания «Почта России» официально опровергла информацию, распространенную в СМИ, о якобы происходящих массовых увольнениях персонала, передает ТАСС. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию.

Текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, — сказано в сообщении.

Представители компании подчеркнули, что такой уровень является одним из самых низких на рынке. Численность сотрудников почтового оператора составляет более 200 тысяч человек, отметили в источнике.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные зарубежного агентства Associated Press о якобы эвакуации сотрудников посольства РФ в Венесуэле. Она призвала не верить подобным провокациям и подчеркнула важность проверки данных от западных СМИ.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы распространили заведомо ложную информацию о диверсии на стратегическом объекте Черноморского флота, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев. По его словам, Минобороны официально опровергло утверждение об уничтожении одной из российских подводных лодок.

