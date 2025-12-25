«Почта России» официально опровергла слухи о компании «Почта России» опровергла информацию СМИ о массовых увольнениях в компании

Государственная компания «Почта России» официально опровергла информацию, распространенную в СМИ, о якобы происходящих массовых увольнениях персонала, передает ТАСС. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию.

Текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, — сказано в сообщении.

Представители компании подчеркнули, что такой уровень является одним из самых низких на рынке. Численность сотрудников почтового оператора составляет более 200 тысяч человек, отметили в источнике.

