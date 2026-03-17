Иран направил США грозное послание из-за возможного захвата острова Харк

Иран превратит остров Харк в «кладбище захватчиков», если США попытаются его захватить, заявил пресс-секретарь комитета по энергетике парламента исламской республики Эсмаил Хосейни. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, противников Тегерана ждет сильное унижение.

Если враги планируют посягнуть на остров Харк, им следует знать, что <...> остров станет кладбищем захватчиков, — сказал Хосейни.

Ранее представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что энергообъекты на Ближнем Востоке превратятся в горы пепла при атаке Соединенных Штатов на Харк. Он пояснил, что речь идет о странах региона, откуда США решатся бить по объектам на острове.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил нанесение повторных ударов по острову Харк в Иране. По словам журналистки PBS Лиз Сондерс, глава Белого дома подтвердил готовность «разнести в щепки» остров в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Кроме того, Трамп сообщил, что США добиваются стремительного успеха в противостоянии с Ираном. Он отметил, что почти все важные объекты в республике были разрушены.