«Разнесу в щепки»: Трамп открыто озвучил угрозу в адрес Ирана Трамп допустил повторные удары по острову Харк в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил нанесение повторных ударов по острову Харк в Иране, сообщила журналистка PBS Лиз Сондерс. По ее словам, хозяин Белого дома подтвердил готовность «разнести в щепки» остров в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Я ударю снова, да, я сказал им открыто, я разнесу его в щепки, — приводит Харк слова Трампа.

По данным портала Axios, Трамп обдумывает возможность захвата иранского острова Харк. Журналисты отметили, что такое решение потребует высадки американских военных. Самого Трампа интересует идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать «экономический нокаут» Ирана, прекращение финансирования Тегерана.

Как считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Трамп может захватить остров Харк ради демонстрации силы. По его словам, такой шаг станет символическим жестом, демонстрирующим способность Вашингтона проводить сухопутные операции.