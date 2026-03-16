Трамп нашел радикальное решение в отношении «нокаута Ирана»

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность захвата иранского острова Харк, передает портал Axios со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что такое решение потребует высадки американских военных.

Трампа, как указали авторы материала, интересует идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать «экономический нокаут» Ирана, прекращение финансирования Тегерана. При этом источник издания отметил, что пока что никакого окончательного решения не принято. Но «ситуация может измениться», если усилия по восстановлению судоходства через Ормузский пролив затянутся.

Ранее Трамп предупредил НАТО о тяжелых последствиях без помощи в Ормузском проливе. Отказ от участия может привести к серьезным проблемам для Североатлантического альянса и негативно скажется на будущем организации. Трамп подчеркнул, что ожидает реакции от государств — членов НАТО на призыв присоединиться к усилиям в проливе.

Тем временем выяснилось, что Великобритания отказалась направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив, против такого решения выступил британский премьер-министр Кир Стармер. Не исключено, что категоричная позиция Стармера по поводу военных кораблей ухудшит его отношения с американским лидером, считают журналисты.