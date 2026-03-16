Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 05:54

Стармер рискнул ухудшить отношения с Трампом из-за Ормузского пролива

Telegraph: Стармер не стал направлять военные корабли в Ормузский пролив

Кир Стармер Кир Стармер Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания отказывается направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив, пишет газета Telegraph. Журналисты отметили, что против такого решения выступил британский премьер-министр Кир Стармер.

В статье напомнили, что президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. Не исключено, что категоричная позиция Стармера по поводу военных кораблей ухудшит его отношения с американским лидером, считают авторы материала.

Ранее Трамп предупредил НАТО о тяжелых последствиях без помощи в Ормузском проливе. Отказ от участия может привести к серьезным проблемам для Североатлантического альянса и негативно скажется на будущем организации. Трамп подчеркнул, что ожидает реакции от государств — членов НАТО на призыв присоединиться к усилиям в проливе.

Трамп ранее заявил, что США якобы являются крупнейшим производителем нефти в мире, поэтому Вашингтон лишь зарабатывает на ее высокой стоимости. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент вопрос Ирана является для него более важным, чем цены на энергоресурсы.

Дональд Трамп
США
Ормузский пролив
Кир Стармер
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.