«Ты либо несчастная, либо тупая»: Трамп оскорбил журналистку

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки NBC Кристен Уэлкер и прервал интервью. Поводом стал вопрос о его многолетнем обещании не начинать новые войны и о возможной связи этого заявления с ситуацией вокруг Ирана.

Ты либо несчастная, либо тупая, — сказал он.

Трамп заявил, что не нарушал своих обещаний, поскольку не гарантировал полного отсутствия войн, и напомнил, что создает «сильнейшие вооруженные силы в мире». Американский лидер также отметил, что Иран необходимо остановить из-за ядерной программы.

Ранее Трамп заявил, что своей операцией против Ирана «оказывает услугу миру» и Соединенным Штатам. Однако он уточнил, что считает Иран могущественной и очень опасной страной.

Также в интервью Трамп признал наличие разногласий с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по некоторым вопросам, однако подчеркнул, что в целом поддерживает хорошие отношения с ним. Трамп, в частности, выразил пожелание, чтобы у Ливана были лучшие условия существования.