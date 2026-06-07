Трамп раскрыл, чего никогда не обещал американцам Трамп заявил, что не обещал американцам не начинать новых войн

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире NBC заявил, что не давал американцам обещания не начинать новых войн. Он напомнил, что создает «сильнейшие вооруженные силы в мире».

Я не обещал не начинать войн. Зачем бы я тогда создавал сильнейшие вооруженные силы в мире? Я их создал, — сказал Трамп.

Ранее распоряжение Трампа о передислокации 5 тыс. военнослужащих в Польшу привело в замешательство армейские круги США. Неразбериха возникла из-за того, что президентский приказ о переброске совпал по времени с отменой предыдущей плановой ротации, солдаты из которой как раз направлялись в ту же страну.

До этого Трамп заявил, что планирует дополнительно отправить в Польшу 5 тыс. американских военных, объяснив это решение убедительной победой на выборах поддержанного им кандидата Кароля Навроцкого, который занял пост президента республики. На данный момент на польской территории уже дислоцировано около 10 тыс. солдат США.

Кроме того, нижняя палата американского конгресса одобрила резолюцию, которая вводит ограничения на военные президентские полномочия Трампа в противостоянии с Ираном. За данную инициативу проголосовали 215 парламентариев, против — 208.