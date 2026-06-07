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07 июня 2026 в 18:29

Один приказ Трампа вызвал переполох в армии США

AP: приказ Трампа о переброске 5 тыс. военных в Польшу запутал Пентагон

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Распоряжение американского лидера Дональда Трампа о передислокации 5 тыс. военнослужащих в Польшу привело в замешательство армейские круги США, сообщает информационное агентство Associated Press. Неразбериха возникла из-за того, что президентский приказ о переброске совпал по времени с отменой предыдущей плановой ротации, солдаты из которой как раз направлялись в ту же страну.

Ротационная отправка 4000 солдат <…> в Польшу была отменена служебной запиской, направленной военным в начале мая. <…> Некоторым из этих военнослужащих незадолго до вылета сказали не садиться на рейс в Польшу, а те, кого отправили вперед – изначально около 1000 человек, – все еще ждут подтверждения, что их возвращают назад, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что планирует дополнительно отправить в Польшу 5 тыс. американских военных, объяснив это решение убедительной победой на выборах поддержанного им кандидата Кароля Навроцкого, который занял пост президента республики. На данный момент на польской территории уже дислоцировано около 10 тыс. солдат США.

Кроме того, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию, которая вводит ограничения на военные президентские полномочия Трампа в противостоянии с Ираном. За данную инициативу проголосовали 215 парламентариев, против — 208.

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