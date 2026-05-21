США направят пять тысяч солдат в одну из европейских стран Трамп: США намерены направить еще пять тысяч солдат в Польшу

Президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях заявил о намерении направить в Польшу еще пять тысяч американских военнослужащих. Причиной он назвал успешное избрание президентом Польши Кароля Навроцкого, которого он поддерживал.

В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты дополнительно направят в Польшу пять тысяч военнослужащих, — написал американский лидер.

В настоящее время в Польше расквартировано около десяти тысяч американских солдат. При этом совсем недавно стало известно, что Вашингтон планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание, что организация не сможет выжить в случае выхода из нее США. По его мнению, Евросоюз не станет заменой Блоку в вопросах коллективной безопасности. Он отметил, что нужно сделать все необходимое для предотвращения раскола между Вашингтоном и странами Европы.

До этого Трамп пошутил, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля. По его словам, которые передает Белый дом, его рейтинг в этой стране составляет 99%.