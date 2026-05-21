Семенович раскрыла, какое условие поставила своему жениху

Актриса и певица Анна Семенович поделилась с корреспондентом NEWS.ru что не исключает переезда за город вместе со своим партнером Денисом. На XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV она заявила, что основным требованием к дому мечты является экологичность.

Я ему [Денису] сказала, что только если дом будет экологически чистый, полностью эко-дом. Чтобы он был из экологически чистых материалов, чтобы это был экологически чистый район, — заявила Семенович.

Также она уточнила, что рядом с ее домом мечты должна находиться эко-ферма с возможностью приобретать натуральные продукты, такие как яйца и молоко.

