Звездный десант в Госдуме: кто из артистов метит в депутаты в 2026 году

Политический сезон 2026 года обещает быть звездным. Предложение стать депутатами уже получили певицы Анна Семенович, Полина Гагарина и актер Леонид Ярмольник. Кто еще из артистов может пойти на выборы и что сами знаменитости говорили об этом?

Семенович готова сказать да?

Весной 2026 года российская экологическая партия «Зеленые» устроила настоящий звездный десант, разослав артистам официальные предложения о выдвижении в депутаты Госдумы. В списке получивших приглашение оказались 72-летний Леонид Ярмольник, 39-летняя Полина Гагарина и 47-летняя телеведущая Яна Чурикова. Как отреагировали звезды на перспективу оказаться в парламенте, пока неизвестно.

Единственной, кто принял приглашение «Зеленых», оказалась Анна Семенович. Певица даже опубликовала ролик, где с улыбкой сказала да.

«Мне кажется, из меня получится хороший политик — такой эколог, политик», — заявила певица в интервью РИА Новости.

Исполнительница добавила, что пока не представляет, как совместить артистическую карьеру, политическую деятельность и оставить время на личную жизнь. Она не исключила, что будет баллотироваться в депутаты уже в сентябре 2026 года.

За Боню уже «проголосовали» в соцсетях

Еще одной неожиданной кандидаткой в депутаты «от народа» стала телеведущая и блогер Виктория Боня. В апреле она записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором, по ее словам, говорила от лица миллионов граждан. Ролик привлек внимание не только пользователей, но и руководства страны: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что обращение в Кремле видели, назвав его «достаточно популярным».

В своем послании Боня затронула несколько «чувствительных тем» и предложила создать платформу для прямой связи граждан с президентом. Политологи связали эту активность с предстоящими выборами в Госдуму. Политтехнолог Алексей Живов в беседе с «Царьградом» допустил, что это может быть частью политической технологии для формирования новой повестки, а сама Боня «запросто может выдвинуться».

Сама Виктория, комментируя подобные предположения, четко заявила: становиться политиком она не намерена. По ее мнению, в депутатах должны быть профессионалы, разбирающиеся в политике и экономике.

Шаляпин в Думе: пошутил и отрекся

Еще один громкий эпизод — визит певца Прохора Шаляпина в Госдуму. Стоя в коридоре российского парламента, артист записал шуточное видео с импровизированной «предвыборной программой», пообещав сократить рабочую неделю и втрое повысить зарплаты.

«Я приехал в Государственную думу с предложением сократить рабочую неделю до минимума, а желательно вообще, чтобы граждане не работали и получали тройную зарплату. Роботы должны за нас работать. А мы должны кутить, веселиться и петь народные песни!» — сказал Шаляпин на камеру.

Однако позже в Telegram-канале «Свита короля» со ссылкой на «бывшую подругу» появилась информация, что Шаляпин якобы мечтает о «собственном кабинете в Госдуме». Певец отверг эти домыслы: «Зачем так нагло врать?.. Никаких кабинетов мне не надо…» Артист подчеркнул, что неоднократно заявлял об отсутствии желания становиться чиновником или связывать жизнь с политикой.

Другие звезды, замеченные у власти

В отличие от Шаляпина, актриса Эвелина Бледанс, побывав в Госдуме, поддержала инициативу о введении 12-часового рабочего дня и 6-дневной рабочей неделе. Она заявила, что сама работает с такой нагрузкой, и этим спровоцировала немалый резонанс.

В апреле 2026 года в Государственной думе выступила певица Наталья Штурм. Она приняла участие в круглом столе, посвященном вопросам ответственного отцовства, объявила о намерении заняться политикой и даже предложила создать сайт знакомств внутри платформы «Госуслуги». Это вызвало критику в соцсетях и СМИ — пользователи назвали идею «очередным скандалом» и «шоу».

Продюсер Сергей Дворцов тем временем составил свой список звезд, достойных, по его мнению, депутатских кресел, пишет Life.ru. Среди них — SHAMAN, которого эксперты назвали перспективным кандидатом благодаря созданию собственной партии «Мы», а также певицы Катя Лель, Анита Цой и Жасмин.

Несколько лет назад экс-депутат и советник Генерального прокурора РФ Наталья Поклонская в своем Telegram-канале раскритиковала «моду» на звезд-политиков, саркастично поинтересовавшись: «Ждем партию Насти Ивлеевой?», и призвала знаменитостей заниматься своим делом. Ее поддержал шоумен Тарзан, назвав подобный переход для творческих людей «печальным явлением».

