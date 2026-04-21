«Мне тоже надо!»: разведенная Самойлова о создании дейтинга на «Госуслугах»

Недавно разведенная блогерша Оксана Самойлова назвала классной идею создать для одиноких женщин ресурс на «Госуслугах», где они смогут знакомиться с будущими избранниками. Модель в комментарии корреспонденту NEWS.ru на премии журнала FB «Женщина года» также положительно высказалась о современных дейтингах.
Классная тема, конечно. Почему нет? Найдете мне [мужа]? Мне тоже надо! — сказала блогер.
Однако Самойлова подчеркнула, что сама не станет заводить аккаунт на сервисах для знакомств. Она объяснила это своей популярностью.
У меня на самом деле очень много знакомых девчонок, с кем я работаю, встретились со своими мужьями на сайтах. Там любовь просто бесконечная! — заключила модель.
С идеей создать дейтинг на базе портала «Госуслуги» выступила певица и блогер Наталья Штурм. Она призвала разработать специализированную платформу «Семья». По замыслу артистки, сервис поможет мужчинам и женщинам знакомиться именно для создания семьи и рождения детей.