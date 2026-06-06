Раскрыто, сколько получит Мирра Андреева за победу на «Ролан Гаррос»

Раскрыто, сколько получит Мирра Андреева за победу на «Ролан Гаррос» Андреева получит €2,8 млн за победу на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала €2,8 млн (240 млн рублей) за победу в финале Открытого чемпионата Франции, пишет РИА Новости. В субботу, 6 июня, 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2 и впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.

Соперница Андреевой получит €1,4 млн за выход в финал. Россиянка занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.

Ранее стало известно, что Андреева рухнула на колени, осознав, что одержала победу на «Ролан Гаррос». Выплеснув первые эмоции, спортсменка подошла к сопернице и обнялась с ней через сетку. Этот момент попал на видео.

Кроме того, олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что Андреева блестяще сыграла против украинки Марты Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос». По его мнению, соперница россиянки продемонстрировала полную растерянность от напора Андреевой.

Также президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев заявил, что финалистка «Ролан Гаррос» Алиса Октябрева не является воспитанницей российской теннисной школы, так как последние пять лет живет и тренируется в Чехии. При этом он охарактеризовал ее как «неплохую девчонку».