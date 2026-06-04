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04 июня 2026 в 18:06

«Шикарная игра»: Кафельников о выходе Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Кафельников: Андреева провела шикарную игру против Костюк на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Baptiste Autissier/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Теннисистка Мирра Андреева провела шикарную игру против украинки Марты Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос», заявил NEWS.ru олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников. Он признался, что ждет российского финала. Кафельников отметил, что не важно, кто заберет трофей, главное, чтобы это была спортсменка из РФ.

Шикарная игра Мирры Андреевой. Она молодец, умница, мы все за нее рады. Костюк вообще не понимала, куда она попала. Она не ожидала такой агрессивной игры от соперницы. Я думаю, будет российский финал, а кто выиграет — абсолютно фиолетово. Главное, что титул будет у россиянки, — сказал Кафельников.

19-летняя Андреева обыграла Костюк со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Андреева два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Костюк один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных. Во втором полуфинале сыграют россиянка Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска из Польши.

Спорт
Теннис
Евгений Кафельников
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
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