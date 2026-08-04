Мирошник раскрыл статистику по атакам ВСУ на пассажирские автобусы в России

Мирошник раскрыл статистику по атакам ВСУ на пассажирские автобусы в России Мирошник: с начала лета ВСУ атаковали 34 пассажирских автобуса в России

С начала лета украинские беспилотники атаковали 34 пассажирских автобуса в различных регионах России, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Дипломат заявил, что подобные атаки приобрели массовый характер.

За прошедшие два месяца украинскими дронами были атакованы 34 пассажирских автобуса в различных регионах России, — сообщил он.

Под удары попадали междугородние рейсы, общественный транспорт, а также автобусы, перевозившие сотрудников предприятий к месту работы и обратно. По словам дипломата, такие действия направлены на нарушение гражданской логистики и создают угрозу для мирных жителей, пользующихся общественным транспортом.

Ранее один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

До этого пострадавший при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке под Геленджиком рассказал, что беспилотник направился прямо в беседку, где находилась компания из четырех человек. По его словам, дрон попал в стол, за которым они сидели.