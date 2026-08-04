Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 07:18

Мирошник раскрыл статистику по атакам ВСУ на пассажирские автобусы в России

Мирошник: с начала лета ВСУ атаковали 34 пассажирских автобуса в России

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала лета украинские беспилотники атаковали 34 пассажирских автобуса в различных регионах России, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Дипломат заявил, что подобные атаки приобрели массовый характер.

За прошедшие два месяца украинскими дронами были атакованы 34 пассажирских автобуса в различных регионах России, — сообщил он.

Под удары попадали междугородние рейсы, общественный транспорт, а также автобусы, перевозившие сотрудников предприятий к месту работы и обратно. По словам дипломата, такие действия направлены на нарушение гражданской логистики и создают угрозу для мирных жителей, пользующихся общественным транспортом.

Ранее один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

До этого пострадавший при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке под Геленджиком рассказал, что беспилотник направился прямо в беседку, где находилась компания из четырех человек. По его словам, дрон попал в стол, за которым они сидели.

Регионы
Россия
Родион Мирошник
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ввели санкции против структуры Минобороны России
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 320 БПЛА
Оперштаб создали после атаки ВСУ на склад Wildberries в Ленобласти
Стало известно, как изменятся правила оплаты сверхурочной работы
Пропавший в Иркутской области самолет ищут вертолеты
Один из аэропортов Татарстана перестал принимать и выпускать самолеты
«Север» отчитался о воздушных дуэлях в небе над Харьковской областью
Аэропорт Краснодара может изменить расписание рейсов
Российские военные затопили четыре сухогруза ВСУ
Врач рассказала, как предотвратить повышение скорости оседания эритроцитов
ВС России лишили ВСУ терминала для ремонта военной техники под Одессой
Условие для переговоров и удар по сухогрузам: новости СВО к утру 4 августа
Склад Wildberries объят огнем из-за атаки БПЛА в российском регионе
Синоптик раскрыла сюрпризы погоды на 4 августа
Российские бойцы уничтожили американский броневик «Хамви» в Сумской области
Мирошник назвал число российских детей, погибших от атак ВСУ за неделю
В МИД раскрыли, какое оружие ВСУ часто применяют против мирных жителей
Раскрыта судьба пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье
Российский военный спас мирных жителей при эвакуации из Константиновки
Стало известно, кому принадлежал исчезнувший в Приангарье самолет
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.