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04 августа 2026 в 07:13

Украинских операторов БПЛА заметили в рядах террористов

ТАСС: Африканский корпус ВС РФ бьет операторов ВСУ на стороне террористов в Мали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские операторы FPV-дронов участвуют в боевых действиях на стороне террористов в Мали, и их уничтожает авиация Африканского корпуса ВС РФ, рассказал пилот вертолета с позывным Крым. По его словам, которые приводит ТАСС, в плен операторов не брали — при обнаружении точки запуска всегда наносился авиаудар, после чего фиксировалось уничтожение цели.

Операторы FPV-дронов являются в основном иностранные специалисты с Украины. Этот бич войны пришел и в Мали. Мы в плен не брали операторов БПЛА. Если находили точку запуска, наносили удар авиацией, и дальше там уже только объективный контроль уничтожения точки, где были операторы, — отметил Крым.

При этом пилот отметил, что связь операторов дронов с Украиной удалось подтвердить. Это стало известно благодаря радиоперехватам и показаниям пленных бойцов.

Ранее замглавы МИД России Георгий Борисенко сообиал, что украинские силы причастны к массовым жертвам среди мирного населения в Африке. По его словам, они также участвуют в попытках дестабилизировать легитимные правительства региона.

До этого заместитель министра отмечал, что украинские военные присутствуют в ряде африканских стран и предпринимают попытки открыть там «второй фронт» против России. Он подтвердил, что в Мали украинские инструкторы, в том числе по применению БПЛА, действуют в рядах исламистских боевиков.

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