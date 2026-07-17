«Второй фронт»: украинцев уличили в попытке навредить России через Африку Борисенко: украинские силы работают в Африке в попытке навредить России

Украинские военные присутствуют в ряде африканских стран и предпринимают попытки открыть там «второй фронт» против России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко в беседе с ТАСС. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о подтверждении слов главы МИД Сергея Лаврова о дестабилизирующей роли Запада в регионе Сахара-Сахель.

Борисенко подтвердил, что в Мали украинские инструкторы, в том числе по применению БПЛА, действуют в рядах исламистских боевиков. В Ливии, по его словам, украинские специалисты, обучающие местных военных работе с дронами, причастны к атаке на российский танкер «Арктик Метагаз» 3 марта. Судно было повреждено безэкипажными катерами и до сих пор дрейфует в Средиземном море.

Да, так и есть. Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России, — уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что подобные действия направлены на подрыв позиций России на африканском континенте. Киев старается дестабилизировать отношения с местными государствами.

Ранее Лавров обращал внимание, что действия Украины в Азовском и Черном морях представляют собой не пиратство, а «чистой воды терроризм». По его словам, в стремлении нанести Москве максимальный ущерб Киев готов вступать в союз с кем угодно — в том числе с африканскими экстремистами.