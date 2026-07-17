Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 02:27

«Второй фронт»: украинцев уличили в попытке навредить России через Африку

Борисенко: украинские силы работают в Африке в попытке навредить России

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные присутствуют в ряде африканских стран и предпринимают попытки открыть там «второй фронт» против России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко в беседе с ТАСС. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о подтверждении слов главы МИД Сергея Лаврова о дестабилизирующей роли Запада в регионе Сахара-Сахель.

Борисенко подтвердил, что в Мали украинские инструкторы, в том числе по применению БПЛА, действуют в рядах исламистских боевиков. В Ливии, по его словам, украинские специалисты, обучающие местных военных работе с дронами, причастны к атаке на российский танкер «Арктик Метагаз» 3 марта. Судно было повреждено безэкипажными катерами и до сих пор дрейфует в Средиземном море.

Да, так и есть. Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России, — уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что подобные действия направлены на подрыв позиций России на африканском континенте. Киев старается дестабилизировать отношения с местными государствами.

Ранее Лавров обращал внимание, что действия Украины в Азовском и Черном морях представляют собой не пиратство, а «чистой воды терроризм». По его словам, в стремлении нанести Москве максимальный ущерб Киев готов вступать в союз с кем угодно — в том числе с африканскими экстремистами.

Мир
Африка
Украина
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам подсказали, как сохранить доходность вкладов
Американские солдаты «оседлали» танкер в Оманском заливе
«Банальный психопат»: какие теракты готовил в РФ арестованный полковник ГУР
Французский футболист выступал на ЧМ с жесткой травмой
Два южных аэропорта России закрылись для полетов
«Второй фронт»: украинцев уличили в попытке навредить России через Африку
Известный российский телеведущий сделал прогноз по освобождению Донбасса
Второй Чернобыль. ВСУ снова атакуют ЗАЭС: как РФ предотвратит катастрофу
Провинившихся иностранцев будут выдворять из России по новым правилам
Украинцев шокировала статистика обменов погибшими
В РФ «пожалели» попавшую из-за Украины в долговую ловушку Европу
«Он не заслужил света»: в МИД РФ дали оценку отъезду немецкого посла
Аэропорт в Иране попал под ракетный удар
Поддельный S7, фейки на Booking: как обманывают туристов в РФ в 2026-м
Главу РФПИ поразило решение дать мэру Лондона дворянский титул
Индекс МосБиржи достиг невиданного с 2022 года показателя
Захарова объяснила, кто стоит за терактами на территории России
Финал ЧМ-2026: когда сыграют, где смотреть трансляцию, кто фаворит
Оператора телесуфлера Трампа отстранили из-за «позорного поступка»
Мужа Булановой заставляют вернуть 13 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Варенье из крыжовника с апельсиновой цедрой — прозрачное, глянцевое, с кисло-сладким вкусом. Идеально к чаю и на тосты
Общество

Варенье из крыжовника с апельсиновой цедрой — прозрачное, глянцевое, с кисло-сладким вкусом. Идеально к чаю и на тосты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.