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17 июля 2026 в 00:43

Главу РФПИ поразило решение дать мэру Лондона дворянский титул

Дмитриев вспомнил о скандале с получившим дворянский титул мэром Лондона Ханом

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Присвоение дворянского титула мэру Лондона Садику Хану поразило главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. В своих социальных сетях он вспомнил о скандале, связанном с политиком, который не должен был позволить ему получить пэрство.

Могут ли члены банд совратителей детей также получить пэрство во имя празднования инклюзивного межкультурализма? — задался вопросом Дмитриев.

Речь идет об информации, которая долгое время не попадала в публичное поле Великобритании. По данным ряда источников, Хан был осведомлен об активности банд педофилов в британской столице, но умалчивал об этой проблеме.

Позиция Дмитриева по поводу Хана совпадает с мнением президента США Дональда Трампа. Последний уверен, что во время правления политика Лондон столкнулся с катастрофическим ростом преступности.

Ранее профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл раскритиковал пребывание Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании. По его словам, оно стало полным провалом. Профессор считает, что политик, который пришел в парламент с подавляющим большинством, не должен уходить в отставку через два года.

Европа
Великобритания
Кирилл Дмитриев
Садик Хан
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