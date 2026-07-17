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17 июля 2026 в 01:47

Украинцев шокировала статистика обменов погибшими

РИА Новости: статистика обменов погибшими каждый раз поражает украинцев

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной вызвал резонанс в украинском обществе, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах. По их словам, публикуемые цифры каждый раз становятся тяжелым напоминанием о реальных потерях ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

На этот раз с российской стороны было передано 501 тело, тогда как Украина вернула останки 31 российского военнослужащего. Источник отметил, что такая диспропорция неизменно вызывает шок у украинских граждан, которые в очередной раз осознают масштаб потерь, понесенных украинской армией в ходе конфликта.

Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на Родину вернулись останки 31 нашего Героя, — уточняется в публикации.

Подобные обмены проводятся регулярно. Каждый раз их итоги привлекают пристальное внимание и становятся предметом общественных обсуждений.

Предыдущая подобная процедура проходила 18 июня. Тогда, по словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, украинской стороне передали 522 тела, российской — 33. Таким образом, за два последних обмена Россия получила 64 тела погибших, а Украина — 1023.

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