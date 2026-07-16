Оператора телесуфлера Трампа отстранили из-за «позорного поступка»

Сотрудник, управляющий телесуфлером президента США Дональда Трампа, отстранен от работы в связи с расследованием о возможном использовании инсайдерской информации для ставок на его выступления. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила эту информацию изданию The Hill.

Упомянутый человек сотрудничает с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Трамп уже проинформирован о ситуации и назвал ее «крайне прискорбной», а поступок сотрудника «позорным». Обращение президента к нации будет сопровождать другой оператор.

Платформа прогнозов Kalshi сообщила регуляторам о подозрительных сделках, связанных с речами Трампа. Как пишет CNN со ссылкой на два источника, CFTC расследует деятельность давнего оператора Габриэля Переса. Всего Перес, как утверждается, заработал более $100 тыс. (8,6 млн рублей) на ставках по более чем десятку выступлений Трампа за три месяца, включая обращение к Конгрессу США и выступление в Давосе.

Ранее стало известно о провальном выступлении экс-президента США Джо Байдена. По данным источников, политик щурился, читая текст с телесуфлера, и несколько раз громко кашлял. В конце речи он повторил лозунг о способности США преодолевать трудности.