Трамп на весь мир похвастался боезапасом США Трамп назвал огромными запасы боеприпасов у США и пригрозил сроками за фейки

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о дефиците боеприпасов в стране, заявив, что арсеналы Вашингтона достаточно велики. У себя в соцсетях он пригрозил, что того, кто распускает подобные фейки, ждут длительные тюремные сроки.

У США огромное количество запасов «боеприпасов», особенно определенных типов. Кроме того, [они] производятся и доставляются в США по потребности в огромных объемах, — заявил глава Белого дома.

При этом Пентагон обратился к Конгрессу с просьбой выделить дополнительно $67 млрд на финансирование военных действий против Ирана и восполнение запасов вооружений, которые находятся на критически низком уровне. В то же время СМИ сообщали со ссылкой на информированные источники, что на совещании в Кэмп-Дэвиде глава государства потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснений по поводу нехватки ракет. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позже назвала эту публикацию недостоверной.

Ранее президент США заявил, что европейские союзники Вашингтона не имеют сильных вооруженных сил, поскольку долгое время рассчитывали на поддержку Соединенных Штатов. Он отметил, что неоднократно говорил странам НАТО о невозможности продолжать полагаться только на США в вопросах обороны. Трамп добавил, что государства закупают американское вооружение, в том числе для Украины.