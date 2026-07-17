В открытом доступе оказались аудиозаписи разговоров украинского полковника Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской — исполнительницы покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Из файлов следует, что Жикович планировал около 20 терактов в РФ с жертвами среди мирных граждан. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, как ФСБ раз за разом предотвращала атаки и почему Киев решил «слить» своего же агента.

Что известно о Жиковиче

Жикович (позывной — Пастор) — полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, который подозревается в организации недавнего покушения на олигарха Ермолаева в Монако, а затем и в ликвидации его исполнительницы Анастасии Березовской. В начале июля военный был арестован в Киеве и дал показания следователям.

Из аудиозаписей переговоров Жиковича, оказавшихся в распоряжении СМИ, выяснилось, что он не просто разведчик, а фактически идейный массовый убийца. На его совести — подготовка как минимум 20 терактов на территории России. К счастью, все они были предотвращены ФСБ. Несмотря на провал операций, Жикович продолжал пользоваться поддержкой властей, пока сам не оказался под следствием на Украине.

Для атак полковник вербовал в основном психически нестабильных людей и несовершеннолетних. Их использовали «в темную»: многие не подозревали, что имеют дело с украинскими спецслужбами. Так, в Волгодонске при помощи мошенников из украинского кол-центра Жикович манипулировал 16-летней девушкой, заставив ее пронести взрывчатку к зданию местной администрации. Она была уверена, что несет подслушивающее устройство и помогает российской полиции поймать коррумпированного чиновника.

В 2024 году Пастор курировал доставку в Россию взрывчатых веществ и детонаторов в полостях автомобильных деталей для совершения терактов. К слову, эти изделия беспрепятственно проехали половину Европу, в том числе Германию и Италию. Обнаружить и обезвредить их удалось только сотрудникам ФСБ в Петербурге.

Одной из главных целей для Жиковича был Крымский мост. Он несколько раз пытался отправить на этот объект машины с СВУ — последняя такая акция была разоблачена ФСБ в августе 2025 года. Впрочем, 16 июля 2026-го спецслужбы РФ предотвратили еще две попытки подрыва моста — на этот раз при помощи взрывчатки из Финляндии. Участвовал ли в их организации Жикович до своего ареста, неизвестно, но почерк схожий.

Герой России врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Темирлан Абуталимов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ради атак он принял ислам

Пристальное внимание полковника ГУР было приковано и к Кавказу. Судя по записям, Жикович стоял за подготовкой терактов в Пятигорске и Дагестане. В Махачкале он планировал покушение на Героя России врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Темирлана Абуталимова. Эти теракты также были успешно предотвращены ФСБ.

По данным СМИ, Пастор в какой-то момент даже принял ислам. Вряд ли из религиозных побуждений — скорее для того, чтобы установить связи с боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Имарата Кавказ» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

На пленках Жиковича есть весьма примечательные разговоры с предполагаемыми членами этих движений. Говоря с исламистами, Пастор постоянно спохватывается.

«МОССАД (национальная разведывательная служба Израиля. — NEWS.ru) предоставил специальную программу для определения лжи… Ну эти, понял? Как их… еврейские свиньи», — словно одергивает он сам себя.

Похожим образом он упоминает и президента Украины Владимира Зеленского.

«Мой президент… э-э-э зеленая тварь, хочет жертв мирных!» — бодро заявляет Жикович.

Это не осуждение главы киевского режима за жажду крови гражданских. Это Пастор внезапно вспомнил, что у Зеленского еврейские корни, а в разговорах с радикальными исламистами про евреев следует говорить ровно в таком ключе.

Вполне вероятно, что мимикрировать под боевика Жикович додумался не сам: подсказали знающие люди, причем даже не на Украине, а где-то поближе к Лондону или Вашингтону — те, кто давно грезит идеей «раскачать» Кавказ. Однако и нынешняя государственная система, и эффективная работа российских силовых ведомств свели все перспективы их «проекта» к нулю. При этом немаловажную роль в истории Пастора мог сыграть и «казус исполнителя».

Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Почему арестовали Жиковича

Главный вопрос — почему такого «эффективного» агента, который был готов на все, чтобы посеять хаос в России, Киев слил с такой легкостью? Экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что всему виной — прокол в Монако: атака на Ермолаева в сердце Европы оказалась слишком громкой и резонансной, чтобы никак на нее не отреагировать.

Но проблема, кажется, даже глубже. Пастор очень напоминает банального психопата — того, кому просто нравится убивать людей. С такими, как правило, есть две проблемы. Во-первых, их очень сложно контролировать — и это четко прослеживается в разговорах Жиковича, который откровенно радовался своей автономности и хотел еще больше свободы действий и финансирования.

Во-вторых, психопаты неэффективны. Тюкнуть в подворотне прохожего молотком по голове для них раз плюнуть. А вот спланировать сложную многоступенчатую атаку куда сложнее — и потому, что не хватает интеллектуальных способностей, и из-за «размытия» конечной цели, поставленной заказчиками: на первый план выходит желание убить как можно больше мирных людей.

Жикович, стоит напомнить, полковник ГУР, то есть представитель «военной элиты» Киева. А значит, можно с уверенностью утверждать, что Украина из «государства-террориста» окончательно трансформировалась в «страну-психопата». Пример тому — не только история Пастора, но и последний удар по Запорожской АЭС, в результате которого погиб главный инженер станции Александр Яковлев. А психопатов во всем мире принято либо ликвидировать, либо тотально изолировать от общества — нужное подчеркнуть.

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