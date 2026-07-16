Стали известны новые подробности по делу об убийстве Березовской RT: фигурант по делу Березовской и экс-сотрудник СБУ Жикович вербовал даже детей

Арестованный по делу об убийстве Анастасии Березовской и экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович был готов вербовать любых людей, в том числе детей, пишет RT. По данным издания, в Волгодонске с помощью мошенников из колл-центра он оказывал давление на 16-летнюю девушку.

Как сообщили в RT, Жикович дал ей задание пронести взрывчатку к зданию местной администрации. Девушка при этом была убеждена в том, что несет подслушивающее устройство и помогает российским правоохранителям в поимке коррумпированного чиновника, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве Березовской — под стражу без права внесения залога отправили не только Жиковича, но и действующего сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Владислава Реута. Их арестовали на две месяца. По версии следствия, Реут и Жикович вывезли Березовскую в лес в Бучанском районе, где она была убита выстрелом в спину.