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09 июля 2026 в 15:51

Суд в Киеве арестовал двух фигурантов дела об убийстве Березовской

Суд отправил под арест сотрудника ГУР и экс-сотрудника СБУ по делу Березовской

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд в Киеве избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве Анастасии Березовской, передает издание «Общественное. Новости». Под стражу без права внесения залога отправлены действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович.

Оба фигуранта арестованы на два месяца. По версии следствия, Реут и Жикович вывезли Березовскую в лес в Бучанском районе, где она была убита выстрелом в спину.

Во время судебного заседания Владислав Реут заявил, что смертельный выстрел произвел Жикович. При этом он утверждал, что сам действовал под принуждением. Также Реут заявил о готовности сотрудничать со следствием и пройти проверку на полиграфе.

Ранее сообщалось, что Березовскую, которую подозревали в покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, застрелили в затылок. Как уточнил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, злоумышленники совершили четыре выстрела.

До этого стало известно, что Березовскую нашли мертвой под Киевом. Служба безопасности Украины заявила о задержании по делу о ее убийстве двух лиц, в том числе действующего сотрудника Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

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