В Швеции сотрудника уволили через 47 секунд после начала рабочего дня

В Швеции сотрудника уволили через 47 секунд после начала рабочего дня В Швеции сотрудника уволили через 47 секунд из-за панической атаки в первый день

В Швеции сотрудника медицинского учреждения уволили через 47 секунд после начала первого рабочего дня, сообщает газета Daily Star. Из-за панической атаки во время первого рабочего дня мужчина не смог найти раздевалку и попросил у руководства дать ему пару минут. По данным издания, после этого мужчину уволили как раз во время телефонного разговора менеджера длительностью 47 секунд.

Инцидент произошел в округе Стокгольм, Швеция, в медицинском учреждении по уходу за престарелыми. На следующий день об этом стало известно общественности. Сообщается, что уволенный сотрудник подал жалобу шведскому омбудсмену по вопросам равноправия, — сказано в публикации.

Примечательно, что сотрудник заранее предупреждал менеджера о том, что в незнакомой обстановке ему может стать плохо. Уточняется, что письменного уведомления об увольнении сотрудник не получил, а позже попросил провести проверку в отношении работодателя.

Ранее руководитель группы консалтинга в области информационной безопасности Илья Башкиров рассказал, что использование нейросетей для решения задач, содержащих коммерческую тайну, может привести к увольнению. Он отметил, что важно разглашение информации, а не сам факт использования ИИ.