Реальные потери украинской армии с начала Россией специальной военной операции значительно превышают официальные данные и составляют более 2 млн человек, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин. По его словам, эта цифра не учитывает иностранных наемников, а также не включает данные по тем, кто получил тяжелые ранения и уже никогда не сможет вернуться в строй.

Если речь идет о потерях ВСУ за всю историю конфликта, на мой взгляд, это не 1 млн человек, а более 2 млн солдат. Причем сюда пока еще не вписываются так называемые добровольцы и наемники из иностранных регионов, хотя их тоже погибло несколько десятков тысяч человек. Если говорить о потерях ВСУ, то еще в 2023 году можно было наблюдать за статистикой через различные коммерческие структуры на Украине. Например, операторов связи. Тогда они как раз косвенно подтверждали, что ВСУ теряют людей сотнями тысяч ежемесячно. Если вести подсчет в среднем около 1 тыс. человек в сутки, то сами можете посчитать, какие потери у Украины. Это мы еще не говорим о тех, кто получил тяжелые увечья и никогда не вернется в строй, — пояснил Гагин.

По его словам, Киев занижает потери, чтобы скрыть кризис призывных ресурсов и оправдаться перед собственным населением. Он подчеркнул, что мужчин на Украине с каждым днем становится все меньше, а президент страны Владимир Зеленский фактически превратил государство в одну большую частную военную компанию для НАТО.

На мой взгляд, официальные потери ВСУ сильно занижены. Зачем это делается? Сложно сказать. Возможно, Зеленский хочет показать, насколько сильна украинская армия, но звучит это очень смешно. Может быть, это попытка оправдаться перед своим же народом на фоне кризиса призывного ресурса, которого становится все меньше и меньше. Мужское население Украины тает каждый день, и это особенно заметно на фронте. Зеленский давно продает не только ВСУ, а в принципе всю свою страну как одну большую ЧВК для НАТО, — заключил Гагин.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины в ходе конфликта безвозвратно потеряли 50 тыс. военных, еще 400 тыс. человек числятся ранеными. По его словам, также есть большое количество пропавших без вести.