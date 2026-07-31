Суд изъял свыше 100 объектов недвижимости у «Свидетелей Иеговы»

Судья Кузьминского районного суда Москвы Галина Матлина на заседании 31 июля удовлетворила иск Генеральной прокуратуры об изъятии недвижимости, связанной с организацией «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает РБК. Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение подлежит немедленному исполнению, — огласила решение Матлина.

На заседании присутствовали представитель Генпрокуратуры и Министерства юстиции, которое полностью поддержало исковые требования. Ответчики или их представители на процесс не явились. Представитель Генпрокуратуры Юлия Яковлева ходатайствовала о приобщении сведений о надлежащем уведомлении ответчиков, сообщив, что им звонили и направляли письменные уведомления, а также просила суд обратить решение к немедленному исполнению. Все ходатайства были удовлетворены, документы приобщены к делу.

Ранее в Крыму пресекли деятельность четырех участников «Свидетелей Иеговы». Все подозреваемые были задержаны. Как установили правоохранители, мужчины продолжали вербовать новых сторонников и устраивали сборы пожертвований в пользу организации.