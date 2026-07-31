Толпа пьяных украинцев с девушкой в багажнике попала в аварию в Польше

Толпа пьяных украинцев с девушкой в багажнике попала в аварию в Польше

Семь пьяных граждан Украины на автомобиле с девушкой в багажнике попали в аварию в Польше, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на польскую полицию. Отмечается, что машина влетело в дерево.

В результате инцидента пострадали все семь пассажиров Audi в возрасте от 19 до 27 лет, включая водителя. Каждый из них находился в состоянии алкогольного опьянения. Лежавшая в багажнике девушка получила перелом позвоночника и ребер.

Ранее сообщалось, что трое водителей на Пхукете сбили 42-летнюю россиянку и бросили умирать на дороге. Женщина пересекала трассу Thepkrasattri Rd ранним утром, когда ее переехал пикап Toyota Hilux Revo.

До этого в Новосибирске водитель сбил женщину после ссоры, поводом для которой стала неправильная, по мнению агрессора, парковка ее авто. Пострадавшая уточнила, что конфликт обострился, когда она попыталась заснять обидчика на телефон. После этого мужчина совершил наезд.