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31 июля 2026 в 17:42

Армия России разнесла цеха Одесского НПЗ

Минобороны: армия России поразила резервуар с ГСМ в порту Одесса и цеха НПЗ

Фото: РИА Новости
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Резервуар с горюче-смазочными материалами, а также производственные корпуса нефтеперерабатывающего завода поражены высокоточным оружием в порту Одесса, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что удары наносились авиационными средствами и беспилотниками.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса резервуар с ГСМ и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, — заявили в ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удары бомбами ФАБ-1500 по местам сосредоточения украинских войск в Запорожской области и ДНР. Операция прошла в четверг, 30 июля.

Кроме того, Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю подразделения российских сил освободили семь населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР. В ведомстве добавили, что под контроль также перешли пять поселений в Сумской и Харьковской областях.

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