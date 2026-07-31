Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменятся с 4 августа С 4 августа топливо можно провозить по Крымскому мосту только в спецканистрах

С 4 августа вступают в силу новые правила провоза бензина и дизельного топлива по Крымскому мосту — теперь их можно перевозить только в специальных канистрах, общий объем остается прежним, не более 200 литров, сообщил в МАКСе оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. Изменения касаются всех видов легкового транспорта.

Для перевозки топлива допускаются специальные сертифицированные канистры, предназначенные для перевозки и хранения горючих жидкостей. Канистры могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика. Кроме этого, на них должна быть маркировка в виде надписи «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, а также знака UN или пиктограмм с изображением пламени на оранжевом фоне. Изменения <…> вступают в силу в 00:00 мск 4 августа 2026 года, — говорится в сообщении.

Объем каждой герметично закрытой канистры не должен превышать 40 литров, она должна быть заполнена не более чем на 95 % и не иметь повреждений. По требованию сотрудников транспортной безопасности водители обязаны предъявить канистры для просвечивания через интроскоп. Одновременная перевозка бензина и газа запрещена.

Ранее Минэнерго РФ сообщило об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что положительная динамика фиксируется по меньшей мере в пяти субъектах. В ведомстве добавили, что министерство совместно с регионами РФ реализует меры по насыщению нефтепродуктами, исходя из потребностей каждого региона.