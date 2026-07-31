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31 июля 2026 в 17:22

«Добро пожаловать в ад»: западных наемников обманом заманивают в ряды ВСУ

Военэксперт Дандыкин: Украина заманивает наемников в ВСУ из-за чудовищных потерь

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Киев обманом заманивает иностранных солдат в ряды Вооруженных сил Украины из-за чудовищных потерь, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. Так он прокомментировал невыплату денег наемникам из Чада. По его словам, Украина любой ценой привлекает военных в ВСУ.

Это уже не первый случай невыплаты денежных средств киевским режимом. Раньше деньги не получали колумбийцы. ВСУ обделяют и своих, и наемников. Желающих из Европы стало гораздо меньше, вот и ищут наемников в других местах. Привлекают деньгами, обещают, что побудут [на фронте], и все. Это реклама: «Добро пожаловать в ад». Показывают красивую картинку. Это одно из главных направлений работы посольств и всех остальных спонсоров по привлечению наемников, солдат удачи — как угодно, лишь бы их набрать. При этом потери у ВСУ чудовищные, — сказал Дандыкин.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что украинский тыл в ближайшие месяцы ждут тяжелые времена. Причина, по его словам, кроется в нехватке комплексов Patriot и ракет к ним, о поставках которых президент страны Владимир Зеленский попросил США.

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