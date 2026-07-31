Киев обманом заманивает иностранных солдат в ряды Вооруженных сил Украины из-за чудовищных потерь, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. Так он прокомментировал невыплату денег наемникам из Чада. По его словам, Украина любой ценой привлекает военных в ВСУ.

Это уже не первый случай невыплаты денежных средств киевским режимом. Раньше деньги не получали колумбийцы. ВСУ обделяют и своих, и наемников. Желающих из Европы стало гораздо меньше, вот и ищут наемников в других местах. Привлекают деньгами, обещают, что побудут [на фронте], и все. Это реклама: «Добро пожаловать в ад». Показывают красивую картинку. Это одно из главных направлений работы посольств и всех остальных спонсоров по привлечению наемников, солдат удачи — как угодно, лишь бы их набрать. При этом потери у ВСУ чудовищные, — сказал Дандыкин.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что украинский тыл в ближайшие месяцы ждут тяжелые времена. Причина, по его словам, кроется в нехватке комплексов Patriot и ракет к ним, о поставках которых президент страны Владимир Зеленский попросил США.