Политолог назвал секрет устойчивости иранского режима

Успех устойчивости иранского режима обеспечили прошлый верховный лидер страны Али Хаменеи, а также Корпус стражей Исламской революции (КСИР), сообщил ИС «Вести» преподаватель экономического факультета РУДН политолог Фархад Ибрагимов. Он также добавил, что за экономический сектор, в котором у Ирана имеются проблемы, отвечает правительство.

То, что Иран геополитически устоял, — это заслуга тогдашнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который выстроил всю эту модель и конструкцию. Это, конечно же, Корпус стражей Исламской революции, который сегодня является оператором обеспечения государственной безопасности Ирана, — сказал Ибрагимов.

Ранее КСИР сообщил в соцсетях об атаке на военные объекты на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. По данным иранских военных, удары нанесены по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования.

До этого стало известно, что Иран в течение нескольких недель получит первую партию из 400 китайских ручных зенитных ракетных установок. Покупка оценивается в $60–70 млн (4,8–5,6 млрд рублей). По информации журналистов, так Тегеран пытается укрепить свою противовоздушную оборону на фоне противостояния с США и Израилем.