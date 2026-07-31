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31 июля 2026 в 16:56

Политолог назвал секрет устойчивости иранского режима

Политолог Ибрагимов: успех иранского режима заключается в экс-лидере Али Хаменеи

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Успех устойчивости иранского режима обеспечили прошлый верховный лидер страны Али Хаменеи, а также Корпус стражей Исламской революции (КСИР), сообщил ИС «Вести» преподаватель экономического факультета РУДН политолог Фархад Ибрагимов. Он также добавил, что за экономический сектор, в котором у Ирана имеются проблемы, отвечает правительство.

То, что Иран геополитически устоял, — это заслуга тогдашнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который выстроил всю эту модель и конструкцию. Это, конечно же, Корпус стражей Исламской революции, который сегодня является оператором обеспечения государственной безопасности Ирана, — сказал Ибрагимов.

Ранее КСИР сообщил в соцсетях об атаке на военные объекты на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. По данным иранских военных, удары нанесены по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования.

До этого стало известно, что Иран в течение нескольких недель получит первую партию из 400 китайских ручных зенитных ракетных установок. Покупка оценивается в $60–70 млн (4,8–5,6 млрд рублей). По информации журналистов, так Тегеран пытается укрепить свою противовоздушную оборону на фоне противостояния с США и Израилем.

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