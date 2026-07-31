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31 июля 2026 в 16:03

Россиянин поплатился за участие в террористической организации

Россиянина приговорили к 11 годам за участие в террористической организации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Житель Кисловодска осужден на 11 лет лишения свободы за участие в террористической организации, сообщила прокуратура региона в МАКСе. Суд, поддержав позицию гособвинения, постановил отбывать первые три года срока в тюремном учреждении, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кисловодска. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), — заявили в прокуратуре.

В ходе разбирательства установлено, что в июле 2025 года мужчина, придерживаясь радикальных убеждений, вступил в ряды международной террористической группировки. При этом он не обратился в правоохранительные органы с заявлением о своих намерениях, хотя располагал такой возможностью. Осужденный продолжал противоправную деятельность до задержания сотрудниками ФСБ.

Ранее в спецслужбе сообщил, что в Кабардино-Балкарии были задержаны восемь участников террористической ячейки, которые готовили вооруженные нападения на сотрудников полиции. Злоумышленники присягнули на верность эмиссару международной террористической организации.

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