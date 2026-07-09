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09 июля 2026 в 10:38

Больница города-курорта и санаторий МЧС встали на уши из-за «минирования»

В Кисловодске поступила угроза о минировании больницы и санатория МЧС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Угроза о минировании городской больницы и санатория МЧС поступила в Кисловодске Ставропольского края, написал глава города-курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале. По его словам, на место оперативно выехали сотрудники экстренных служб, проводится тщательная проверка всех объектов.

Поступило сообщение о минировании городской больницы и санатория МЧС. На место оперативно выехали специалисты экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, — отметил Моисеев.

Ранее российские спецслужбы предотвратили беспрецедентные по своим масштабам попытки украинской стороны совершить серию крупных терактов. Под ударом противника должны были оказаться объекты военной инфраструктуры, ведущие предприятия ОПК и отдельные военнослужащие.

До этого правоохранители сорвали теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России. В частности, в Москве была задержана завербованная украинскими спецслужбами 25-летняя соучастница подготовки теракта. Девушка в марте 2026 года арендовала в столице квартиру.

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