ФСБ сорвала масштабную серию диверсий и терактов Украины

Российские спецслужбы предотвратили беспрецедентные по своим масштабам попытки украинской стороны совершить серию крупных диверсионно-террористических актов, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Под ударом противника должны были оказаться объекты военной инфраструктуры, ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса и отдельные военнослужащие. Планы Киева удалось сорвать в результате проведения комплекса следственных и разведывательных мероприятий.

Сорвана попытка проведения <...> беспрецедентной по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов <...> на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих, — добавили в ведомстве.

Предполагаемые исполнители теракта задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Ранее пресс-служба ЦОС ФСБ РФ заявила, что жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.