Житель Рыбинска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Киева

Житель Рыбинска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Киева

Жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет, заявили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Решением суда злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на два года. Россиянина задержали сотрудники ФСБ. Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области расследовал уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Румынии по делу о шпионаже. Иностранец собирал для Украины сведения о дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. За помощь в получении этой информации украинский куратор обещал мужчине помочь в безопасном выезде из России.