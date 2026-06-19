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19 июня 2026 в 11:54

Житель Рыбинска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Киева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет, заявили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Решением суда злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на два года. Россиянина задержали сотрудники ФСБ. Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области расследовал уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Румынии по делу о шпионаже. Иностранец собирал для Украины сведения о дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. За помощь в получении этой информации украинский куратор обещал мужчине помочь в безопасном выезде из России.

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