Румын пошел под суд за шпионаж в пользу Украины

Румын пошел под суд за шпионаж в пользу Украины Суд в Краснодаре дал 15 лет гражданину Румынии по делу о шпионаже в пользу ВСУ

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Румынии по делу о шпионаже. По данным Центра общественных связей ФСБ России, он собирал для Украины сведения о дислокации средств ПВО в Сочи.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии <...> 2002 г. р. за разведывательную деятельность в пользу спецслужб Украины <...>. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба УФСБ России по Ярославской области сообщила, что 2-й Западный окружной военный суд признал виновной гражданку Украины в шпионаже и подготовке теракта в области. По данным ведомства, она проведет в заключении 17 лет.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене в форме шпионажа. По данным ведомства, противоправная деятельность мужчины была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.