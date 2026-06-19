Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 09:58

Румын пошел под суд за шпионаж в пользу Украины

Суд в Краснодаре дал 15 лет гражданину Румынии по делу о шпионаже в пользу ВСУ

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Румынии по делу о шпионаже. По данным Центра общественных связей ФСБ России, он собирал для Украины сведения о дислокации средств ПВО в Сочи.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии <...> 2002 г. р. за разведывательную деятельность в пользу спецслужб Украины <...>. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба УФСБ России по Ярославской области сообщила, что 2-й Западный окружной военный суд признал виновной гражданку Украины в шпионаже и подготовке теракта в области. По данным ведомства, она проведет в заключении 17 лет.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене в форме шпионажа. По данным ведомства, противоправная деятельность мужчины была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Регионы
Краснодарский край
Румыния
шпионаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании
В России призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
К берегам Камчатки начала двигаться волна цунами
Россия возобновила поставки крепкого спиртного в одну страну
Небо над российским городом временно закрыли ради безопасности
Мать оставила маленького сына в запертой машине на жаре и ушла на три часа
Miravi представит программу «Воля» на фестивале «Традиция»
Избившей двухмесячную дочь матери вынесли суровый приговор
Москвичам рассказали о затруднениях движения вечером 19 июня
Генпрокурор заинтересовался соблюдением прав участников СВО
Магнитные бури сегодня, 19 июня: что завтра, апатия, стресс, тошнота
Юрист раскрыл, как именно в России изменилось отношение к стажерам
В Московском регионе объявили грозовую тревогу
Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге прошел экспертизу
Названа грибная столица России в 2026 году
Европа решила обвинить Россию во всех бедах из-за БПЛА
Депутат назвал нюанс в работе с новыми универсальными платежными QR-кодами
В России призвали запретить школам отсеивать учеников после девятого класса
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Врач напомнил, чем грозит ношение солнцезащитных очков без UV-фильтра
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.