Суд приговорил украинскую шпионку к 17 годам колонии

Суд приговорил украинку к 17 годам колонии за шпионаж в Ярославской области

Второй Западный окружной военный суд признал виновной гражданку Украины в шпионаже и подготовке теракта в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. По данным ведомства, она проведет в заключении 17 лет.

2-й Западный окружной военный суд признал Лонскую Т. Т. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ст. 276, с. 276.1 УК РФ, и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

Выяснилось, что подозреваемая самостоятельно вышла на связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. По его указанию она передала противнику важные сведения об объекте железнодорожной инфраструктуры для планирования теракта.

