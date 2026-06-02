02 июня 2026 в 17:55

Суд приговорил украинскую шпионку к 17 годам колонии

Суд приговорил украинку к 17 годам колонии за шпионаж в Ярославской области

Второй Западный окружной военный суд признал виновной гражданку Украины в шпионаже и подготовке теракта в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. По данным ведомства, она проведет в заключении 17 лет.

2-й Западный окружной военный суд признал Лонскую Т. Т. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ст. 276, с. 276.1 УК РФ, и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

Выяснилось, что подозреваемая самостоятельно вышла на связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. По его указанию она передала противнику важные сведения об объекте железнодорожной инфраструктуры для планирования теракта.

Ранее федеральная служба безопасности выявила схему шпионажа за высокопоставленными чиновниками. Иностранные спецслужбы получали доступ к информации через смартфоны, зараженные вирусным софтом. Для этого использовались возможности крупных международных IT-компаний. Спецслужбы могли прослушивать переговоры, вести аудио- и видеонаблюдение вблизи электронных устройств.

