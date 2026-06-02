В Росавиации раскрыли, когда с Azur Air снимут ограничения Ядров: Росавиация вернет Azur Air к полетам до конца недели

Приказ о снятии ограничений с авиакомпании Azur Air будет подписан на этой неделе, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. Три самолета перевозчика не будут эксплуатироваться из-за отклонений в параметрах двигателей, выявленных в ходе проверки, передает его слова РИА Новости.

На этой неделе подпишем приказ о снятии ограничений с авиакомпании Azur Air, — говорится в сообщении.

Ранее Ядров сообщил, что Azur Air исправила почти все нарушения, выявленные Ространснадзором. Он также рассказал о встрече с гендиректором авиакомпании Евгением Королевым.

Кроме того, согласно данным онлайн-табло Шереметьево, «Аэрофлот» отправил первый за почти три месяца рейс из Москвы в Дубай. Перерыв в регулярных полетах был объявлен в марте. Перелет осуществлялся самолетом Boeing 737.

Также министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что танзанийская авиакомпания Air Tanzania с 2 июля запустит прямые рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Росавиация уже выдала перевозчику разрешение на полеты. Лайнеры Boeing 787 Dreamliner будут летать три раза в неделю, первый вылет состоится при наборе минимального числа пассажиров.