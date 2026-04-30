Azur Air «встала на путь истинный» после проверки Ространснадзора

Росавиация: Azur Air устранила почти все замечания Ространснадзора

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Авиакомпания Azur Air устранила практически все замечания Ространснадзора, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, которые приводит ТАСС, в планах встреча с гендиректором перевозчика Евгением Королевым.

Практически все замечания, которые были в акте Ространснадзора, устранены. Планируем встречу с генеральным директором, чтобы обсудить план действий и по сертификату, и по авиапарку с точки зрения вопросов поддержания летной годности как воздушных судов, так и двигателей к ним, — рассказал Ядров.

Ранее Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы на Пхукет, экстренно вернулся во Внуково из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов. Спустя полтора часа после вылета борт развернулся над Самарской областью и благополучно приземлился.

До этого сообщалось, что Ространснадзор во время внеплановой проверки авиакомпании Azur Air обнаружил нарушения авиационного законодательства. Она проходила с 19 февраля по 5 марта после серии авиационных событий, связанных с техническими неисправностями, а также последовавшими многочисленными задержками и отменами рейсов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лифт с людьми рухнул в шахте многоэтажки
Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ
Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»
Лисовец описал женский образ, ставший визитной карточкой пятилетия
США, Францию и Великобританию обвинили в провокации гонки вооружений
В Лондоне появилась статуя марширующего с флагом человека с подписью Бэнкси
Санкции ООН против Северной Кореи назвали неактуальными
В США хотят полностью запретить машины из одной страны
Москва намертво встала в девятибалльных пробках
«Чтобы не делали селфи на фоне трупа»: Зверев описал хорошего хирурга
Мигрант зарезал своего брата и забыл, зачем
Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября
Движение в центре Москвы парализовало из-за пробок
Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета
Стармера освистали в еврейском районе Лондона с криками «позор»
ЕС пригрозил санкциями участникам скандала между Израилем и Украиной
Путин одобрил кандидатов на посты главы и премьера Дагестана
ВНЖ в Турции подорожал для россиян в 15 раз
Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана
Лисовец назвал главные модные тренды 2026 года
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

