Azur Air «встала на путь истинный» после проверки Ространснадзора Росавиация: Azur Air устранила почти все замечания Ространснадзора

Авиакомпания Azur Air устранила практически все замечания Ространснадзора, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, которые приводит ТАСС, в планах встреча с гендиректором перевозчика Евгением Королевым.

Практически все замечания, которые были в акте Ространснадзора, устранены. Планируем встречу с генеральным директором, чтобы обсудить план действий и по сертификату, и по авиапарку с точки зрения вопросов поддержания летной годности как воздушных судов, так и двигателей к ним, — рассказал Ядров.

Ранее Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы на Пхукет, экстренно вернулся во Внуково из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов. Спустя полтора часа после вылета борт развернулся над Самарской областью и благополучно приземлился.

До этого сообщалось, что Ространснадзор во время внеплановой проверки авиакомпании Azur Air обнаружил нарушения авиационного законодательства. Она проходила с 19 февраля по 5 марта после серии авиационных событий, связанных с техническими неисправностями, а также последовавшими многочисленными задержками и отменами рейсов.