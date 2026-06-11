Судзуки пообещал замолвить словечко за Россию перед японским премьером Депутат Судзуки намерен призвать премьера Японии к отмене санкций против России

Японский депутат Мунэо Судзуки намерен заявить премьер-министру страны Санаэ Такаити о необходимости отменить антироссийские санкции, передает ТАСС. По словам парламентария, он попытается объяснить главе правительства, что экономические ограничения бессмысленны.

На самом деле, я планирую обсудить это сегодня. Я скажу премьер-министру Такаити, что экономические санкции бессмысленны и их следует отменить. Я хотел бы подчеркнуть важность того, чтобы Япония передала этот сигнал [странам G7], — подчеркнул Судзуки.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Токио необходимо отойти от недружественной линии в отношении Москвы для возвращения к нормальному межгосударственному общению. По ее словам, такие шаги должны быть предприняты без привязки к событиям на территории Украины.

До этого депутат порекомендовал Японии нарастить поставки нефти из России на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива. По его словам, это будет выгодно для Токио, так как недавно нефть уже поступала с проекта «Сахалин-2».