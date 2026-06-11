Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 07:22

Судзуки пообещал замолвить словечко за Россию перед японским премьером

Депутат Судзуки намерен призвать премьера Японии к отмене санкций против России

Мунэо Судзуки Мунэо Судзуки Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Японский депутат Мунэо Судзуки намерен заявить премьер-министру страны Санаэ Такаити о необходимости отменить антироссийские санкции, передает ТАСС. По словам парламентария, он попытается объяснить главе правительства, что экономические ограничения бессмысленны.

На самом деле, я планирую обсудить это сегодня. Я скажу премьер-министру Такаити, что экономические санкции бессмысленны и их следует отменить. Я хотел бы подчеркнуть важность того, чтобы Япония передала этот сигнал [странам G7], — подчеркнул Судзуки.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Токио необходимо отойти от недружественной линии в отношении Москвы для возвращения к нормальному межгосударственному общению. По ее словам, такие шаги должны быть предприняты без привязки к событиям на территории Украины.

До этого депутат порекомендовал Японии нарастить поставки нефти из России на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива. По его словам, это будет выгодно для Токио, так как недавно нефть уже поступала с проекта «Сахалин-2».

Азия
Япония
Россия
санкции
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный российский певец перенес микроинсульт и не заметил этого
Запорожская АЭС была полностью обесточена
Шуваев раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
«Получаем сигналы»: европейские компании захотели обратно в Россию
Скандально известный кикбоксер попал в «Миротворец»
Стали известны подробности массированной атаки ВСУ на Брянскую область
Число пострадавших в смертельном ДТП в Екатеринбурге увеличилось
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» потушили
Полиция раскрыла ключевой факт в деле о смертельном ДТП в Екатеринбурге
Дмитриев раскрыл, когда должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером
Раскрыто, кого привлекут к ответу после смертельного ДТП в Екатеринбурге
Пожар на Афипском НПЗ потушили
«Видят во мне угрозу»: США наказали своего журналиста после поездки в ЛНР
Гинеколог назвала мифом один распространенный диагноз
Силы ПВО за ночь уничтожили более 10 БПЛА над российским регионом
«Они взяли в заложники весь мир»: в Иране указали на виновников кризиса
ВСУ нацелились на детей, успех морпехов ВС РФ: новости СВО на утро 11 июня
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 июня: инфографика
«Плоские» тарифы «Аэрофлота» станут доступнее для россиян
В Польше разгорелся скандал из-за слов замминистра-украинца об УПА
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.