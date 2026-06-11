Пожар на Афипском НПЗ потушили

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, который возник в результате атаки беспилотников ВСУ, полностью потушен, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края. В результате инцидента никто из сотрудников предприятия не пострадал.

К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 34 человека и 12 единиц техники, включая подразделения МЧС России. В оперштабе уточнили, что обломки беспилотников были обнаружены не только на территории НПЗ, но и по трем адресам в частном секторе поселка Афипский.

До этого стало известно, что из здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после пожара эвакуировали три поврежденных огнем фрагмента живописного полотна. Инцидент начался после ночной атаки беспилотника ВСУ.

Ранее ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский заявил, что восстановление панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшей в результате атаки ВСУ, потребует от трех до пяти лет. Академия уже направила губернатору Севастополя предложение об участии в восстановлении.