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22 июля 2026 в 08:18

В Госдуме оценили убытки гигантов США от ухода с российского рынка

Депутат Толмачев: американские бренды хотят вернуться в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские бренды стремятся вернуться на российский рынок из-за невозможности найти ему полноценную замену и миллиардных убытков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, до введения санкций объем импорта американских товаров в Россию составлял около $30 млрд в год.

Потеря России для них — это не только прямой ущерб от закрывшегося рынка, но и расходы на поиск новых каналов сбыта. Ограничения, введенные Вашингтоном, стали серьезным ударом, и ущерб гигантов исчисляется от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов, — заявил Толмачев.

Защитные ограничения Вашингтона сделали международную торговлю непредсказуемой и ударили по крупнейшим корпорациям. Наиболее серьезный ущерб понесли такие гиганты, как ExxonMobil, McDonald's, Whirlpool и Intel. Ситуацию для них усугубили выросшие расходы на логистику, хранение продукции и поиск новых каналов сбыта.

Однако просто вернуться на прежние позиции у компаний из Соединенных Штатов уже не получится, добавил депутат. Освободившиеся ниши быстро заняли поставщики из других стран, которые часто выигрывают в цене и скорости доставки. Кроме того, российские потребители и отечественный бизнес уже успешно адаптировались к новым условиям.

Ранее суд по интеллектуальным правам отказал южноосетинскому ООО «Кока-кола Компания» в иске о четырех товарных знаках американской The Coca-Cola Company. Речь шла о знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, включая зарегистрированный в СССР еще в 1927 году.

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