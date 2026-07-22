Умер исполнитель главной темы фильма «Розовая пантера»

Американский джазовый саксофонист Плас Джонсон, исполнивший знаменитую мелодию в фильме «Розовая пантера», умер в возрасте 94 лет, пишет The Guardian. По информации издания, музыкант скончался 15 июля в Лос-Анджелесе, за шесть дней до своего 95-летия. Дети артиста подтвердили его смерть и рассказали, что всего за месяц до этого он выступал в доме престарелых.

Наибольшую известность Джонсону принесла запись темы к фильму «Розовая пантера», сделанная в 1963 году совместно с композитором Генри Манчини. Фильм также получил три премии «Грэмми» и был номинирован на премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку на 37-й церемонии вручения премии Академии.

Музыкальную карьеру Джонсон начал в семейном ансамбле, а первую студийную запись сделал в 1950 году. В разные годы он сотрудничал с Чарльзом Брауном, Би Би Кингом, Джонни Отисом, Фрэнком Синатрой, Нэтом Кингом Коулом и другими легендарными музыкантами.

Ранее сообщалось о смерти актера Дмитрия Поднозова, которому было 64 года. В декабре 2025 года у артиста диагностировали рак легких с метастазами в мозг. Поднозов получил известность благодаря ролям в сериалах и фильмах «Мажор», «Тайны следствия», «Чернобыль», «Консультант» и «Пророк. История Александра Пушкина».