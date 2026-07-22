На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами

На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами Spectator: украинские националисты сильно влияют на Зеленского

Украинские националистические движения оказывают сильное влияние на президента страны Владимира Зеленского, сообщил колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс. По его словам, на политика в том числе давят представители «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них — ветераны «Азова», — отметил журналист.

Мэттьюс отметил, что президенту Украины пришлось разрушить сотрудничество с Польшей в угоду националистам. Также Зеленский был вынужден отправить в отставку экс-министра обороны Михаила Федорова, которому симпатизировали западные политики и доноры.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Федорову предложили новую должность. Для него рассматривают пост вице-премьера по военным технологиям либо советника президента Украины по этому направлению. При этом, по данным Железняка, предложение пока не получило положительного одобрения.