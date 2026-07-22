Маск раскрыл сроки выхода ИИ-фильма по поэме «Одиссея» Маск пообещал выпустить нейрофильм по «Одиссее» Гомера до конца 2026 года

Компания xAI планирует создать полнометражный фильм по мотивам поэмы Гомера «Одиссея» с помощью сервиса генерации изображений и видео Grok Imagine, сообщил глава проекта Илон Маск в соцсети X. По словам миллиардера, картина обещает быть исторически точной.

До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера, — написал он в X.

Grok Imagine встроен в ИИ-помощника Grok и предназначен для генерации изображений и видеороликов. В июле 2026 года xAI расширила возможности сервиса, добавив функцию создания видео по текстовым запросам.

17 июля в мировой прокат также вышел фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. За первый уикенд картина собрала $264,1 млн (21 млрд рублей). Главные роли в ней исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Ранее сооснователь греческой религиозной организации «Лабрис» Христос Панопулос обвинил голливудский блокбастер «Одиссея» в присвоении греческого культурного наследия. Он разочарован тем, что история Древней Греции «принадлежит всем» и «никто не спрашивает мнения самих греков». Он также указал на отсутствие греческих актеров в картине.