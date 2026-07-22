Сотни человек эвакуировали из многоэтажки после атаки ВСУ в Ялте

Сотни человек эвакуировали из многоэтажки после атаки ВСУ в Ялте Около 350 человек эвакуировали из многоэтажки в Ялте после атак украинских БПЛА

Спасатели эвакуировали 350 человек из многоэтажного дома в Ялте, сообщила помощница главы Крыма Ольга Курлаева в Telegram-канале. Она отметила, что многоэтажку в ночь на 22 июля атаковал беспилотник ВСУ.

В результате удара возник сильный пожар. Выгорели семь квартир. Огонь тушили 4 часа. Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек, — написала Курлаева.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Ялту выросло до 17 человек. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отмечал, что удар беспилотника пришелся по многоэтажному жилому дому. До этого он сообщал о 13 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

До этого один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести в результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что целью БПЛА ВСУ в Краснодаре стал складской комплекс. Двое из десяти пострадавших местных жителей сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.