В России серьезно усложнили жизнь мошенникам Володин: Госдума приняла 19 законов по защите россиян от мошенников

Тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании. По его словам, которые приводятся на сайте парламента, в этой сфере уже принято 19 законов.

Развиваются технологии, мошенники их используют, поэтому мы со своей стороны должны формировать правовое поле для того, чтобы защищать людей от тех, кто пользуется доверчивостью и тем более использует новые технологии, — сказал Володин.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что покупатели автомобилей могут потерять деньги из-за новой мошеннической схемы, связанной с продажей машин по заниженным ценам. По его словам, злоумышленники активно используют поддельные документы и оказывают психологическое давление, чтобы вынудить человека перевести предоплату.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили курьера мошенников за хищение 10,6 млн рублей. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали компенсировать всем жертвам материальный ущерб.