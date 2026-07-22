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22 июля 2026 в 14:17

В России серьезно усложнили жизнь мошенникам

Володин: Госдума приняла 19 законов по защите россиян от мошенников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании. По его словам, которые приводятся на сайте парламента, в этой сфере уже принято 19 законов.

Развиваются технологии, мошенники их используют, поэтому мы со своей стороны должны формировать правовое поле для того, чтобы защищать людей от тех, кто пользуется доверчивостью и тем более использует новые технологии, — сказал Володин.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что покупатели автомобилей могут потерять деньги из-за новой мошеннической схемы, связанной с продажей машин по заниженным ценам. По его словам, злоумышленники активно используют поддельные документы и оказывают психологическое давление, чтобы вынудить человека перевести предоплату.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили курьера мошенников за хищение 10,6 млн рублей. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали компенсировать всем жертвам материальный ущерб.

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